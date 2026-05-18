Garlasco, il papà di Sempio dopo la chiusura delle indagini: "Andrea non c'entra niente con la morte di Chiara Poggi"

L'inviato prova a conversare con il padre di Andrea Sempio che, con in mano le buste della spesa, sta rincasando: "Noi non parliamo. C'è una cosa sola: Andrea è innocente e basta" dice. Poi ribadisce: "Andrea non c'entra niente con la morte di Chiara Poggi". E alla domanda del giornalista su due dei 21 elementi che ha in mano la procura ovvero lo scontrino e gli appunti dove aveva scritto che la mattina del 13 agosto 2007 suo figlio fosse "a piedi", l'uomo non risponde e camminando in modo veloce invita Emanuele Canta a non seguirlo.