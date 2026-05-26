Delitto Garlasco, Sempio intercettato sull’impronta 33: "Il muro è rugoso, come fai a sapere qual è la mia mano?"

"Ma poi quel muro lì non è un muro liscio, cioè non è... quando vai a dare le impronte, tu la mano la metti sulla superficie liscia - le parole di Sempio - non è che lo fai su una superficie rugosa, mentre invece il muro lì è tutto rugoso, segnato, pieno di robe, quindi... cioè come fai a sapere qual è la mia mano, e qual è il segno del muro, eh niente si sono inventati sta ca*ata qua, quindi o non è mia e stanno dicendo una ca*ata, o se non si riuscirà a dimostrare e verrà stabilito che è mia va bene".

"È un'impronta sul muro però non è insanguinata - ha aggiunto Andrea Sempio - non c'entra niente, non sono databili quindi non puoi sapere se è stata lasciata prima o dopo, no dopo no, prima o molto prima o che... quindi... "