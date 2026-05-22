Garlasco, la madre di Sempio a "Quarto Grado": "Stasi innocente? Non si può escludere"

Sul capo di imputazione ha confidato che la famiglia se lo aspettava. "Come lo posso commentare io? Che è una grandissima bufala. Andrea non è la persona che viene descritta in questi capi d'accusa, solo quello". Durante l'intervista la mamma dell'amico di Marco Poggi, fratello di Chiara, ha risposto anche a chi sostiene che i soliloqui di Sempio, intercettati in macchina, possano essere letti come una sorta di confessione. "No! No! No! Perché mio figlio è uscito alle dieci meno dieci, è rientrato a casa prima di mezzogiorno con gli stessi vestiti che aveva, completamente pulito, e di sicuro non era uno che era appena andato a commettere un omicidio", ha detto.