Garlasco, la madre di Sempio a "Quarto Grado": "Stasi innocente? Non si può escludere"

"Da come vedo le cose adesso, non posso dire che sicuramente Stasi è colpevole". A "Quarto Grado" Daniela Ferrari ha commentato la chiusura della nuova indagine a carico di suo figlio, Andrea Sempio, ritenuto dalla Procura di Pavia l'autore unico dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. "Io mi auguro che si arrivi finalmente a una verità definitiva", ha aggiunto.
Sul capo di imputazione ha confidato che la famiglia se lo aspettava. "Come lo posso commentare io? Che è una grandissima bufala. Andrea non è la persona che viene descritta in questi capi d'accusa, solo quello". Durante l'intervista la mamma dell'amico di Marco Poggi, fratello di Chiara, ha risposto anche a chi sostiene che i soliloqui di Sempio, intercettati in macchina, possano essere letti come una sorta di confessione. "No! No! No! Perché mio figlio è uscito alle dieci meno dieci, è rientrato a casa prima di mezzogiorno con gli stessi vestiti che aveva, completamente pulito, e di sicuro non era uno che era appena andato a commettere un omicidio", ha detto.
All'inviata del programma di Rete 4 Daniela Ferrari ha ribadito inoltre la validità dello scontrino del parcheggio la mattina del delitto. "Non c'è nessun segreto, se avessimo voluto creare un alibi per Andrea perché dire che è andato a Vigevano? Nessuno l'ha visto uscire in macchina", ha affermato la mamma del 38enne.