Delitto Garlasco, la mamma di Chiara Poggi intercettata nel 2007: "Mio figlio mi ha detto: 'Io non l’ho visto il video'"

"È difficile, un attimo, non è che non gli credo - ha specificato poi Gennaro Cassese - ho detto: 'Guarda, non è che tu hai visto tutto, ma forse qualche immagine, qualche cosa, perché stai là vicino al monitor, lui dice: 'No ma non l'ho visto' e io gli ho detto: 'Guarda tu devi parlare con me, lasciando stare il fatto che io adesso sia carabiniere, tu mi devi dire le cose come stanno, perché è nell'interesse di capire che cosa possa essere successo'".