Delitto Garlasco, la mamma di Chiara Poggi intercettata nel 2007: "Mio figlio mi ha detto: 'Io non l’ho visto il video'"
A "Quarta Repubblica" l’intercettazione di un dialogo tra Rita Preda e il capitano dei carabinieri di Vigevano dell’epoca, Gennaro Cassese
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Durante la puntata del 25 maggio di "Quarta Repubblica" nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è andata in onda un'intercettazione telefonica esclusiva risalente al 18 ottobre 2007 tra Rita Preda, la madre di Chiara Poggi, e il capitano dei carabinieri di Vigevano dell’epoca, Gennaro Cassese oggi indagato perché avrebbe dato false informazioni ai pm.
"Io volevo dirle una cosa capitano - le parole di Rita Preda - ieri quando ero tornata ho chiesto a mio figlio del video, mi ha detto che lui non l'aveva visto". "E infatti lo ha detto pure a me", la risposta del capitano Gennaro Cassese. "Ecco perché poi ieri sera mi diceva: 'Non mi crede il capitano'", ha aggiunto la madre di Chiara Poggi.
"È difficile, un attimo, non è che non gli credo - ha specificato poi Gennaro Cassese - ho detto: 'Guarda, non è che tu hai visto tutto, ma forse qualche immagine, qualche cosa, perché stai là vicino al monitor, lui dice: 'No ma non l'ho visto' e io gli ho detto: 'Guarda tu devi parlare con me, lasciando stare il fatto che io adesso sia carabiniere, tu mi devi dire le cose come stanno, perché è nell'interesse di capire che cosa possa essere successo'".
"Certo, lui mi ha detto anche a me: 'Io non l'ho visto il video, ho visto che lo stava scaricando, dal computer dell'Alberto, Chiara lo stava scaricando sul suo, lui non l'ha visto'", ha risposto Rita Preda.
"Poi mi ha spiegato anche un tipo di programma - ha aggiunto la donna - ma io non capisco niente di quelle cose lì". "Siamo in due con queste cose a capirci nada", la riposta di Cassese.