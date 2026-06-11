Garlasco, l'ex legale di Stasi: "La nostra indagine privata su Sempio del 2016 è stata ritenuta credibile"

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Ai microfoni di "Realpolitik" l'avvocato Fabio Giarda ha ripercorso l'indagine privata condotta su Andrea Sempio dopo la condanna definitiva del suo ex assistito, Alberto Stasi, per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007.
"Nel dicembre 2015 ci siamo resi conto che non avevamo più la possibilità di vedere in modo diverso tutti gli atti del fascicolo e abbiamo incaricato una società di investigazione di leggere gli atti e vedere se c'era una possibilità alternativa", spiega il legale che per otto anni ha difeso l'allora fidanzato di Chiara nel complicato iter processuale.
Giarda spiega che da quelle verifiche sono emerse "anomalie" su alcune piste che portavano all'amico del fratello Marco, a partire dalla questione dello scontrino del parcheggio di Vigevano e delle telefonate a casa Poggi. "Dall'appello bis avevamo dei risultati sui margini ungueali di Chiara, quindi un Dna da confrontare. Abbiamo chiesto agli investigatori di acquisire oggetti abbandonati di Sempio e li abbiamo mandati a due consulenti", dice.
"Evidentemente quello che abbiamo fatto tra il 2016 e il 2017 è stato ritenuto credibile", sottolinea l'ex legale di Stasi che poi replica alle accuse di "macchinazioni" mosse da Massimo Lovati, fino al 2025 difensore di Sempio. "Non siamo partiti dicendo che è stato lui, era d'obbligo per noi intervenire nei suoi confronti", spiega.
Alla luce dalla nuova indagine, conclusa con l'indicazione di Sempio come autore unico del delitto, per Stasi potrebbe ora aprirsi la strada di una revisione del processo. "Faccio il tifo per Alberto ma avere una sentenza definitiva a carico di un soggetto e che ci sia una Procura che si attiva per dire che è stato un altro è un unicum nel nostro sistema giudiziario", afferma l'avvocato. E conclude: "Non è necessario che esca Stasi ed entri Sempio in automatico".