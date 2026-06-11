Garlasco, l'ex legale di Stasi: "La nostra indagine privata su Sempio del 2016 è stata ritenuta credibile"

Alla luce dalla nuova indagine, conclusa con l'indicazione di Sempio come autore unico del delitto, per Stasi potrebbe ora aprirsi la strada di una revisione del processo. "Faccio il tifo per Alberto ma avere una sentenza definitiva a carico di un soggetto e che ci sia una Procura che si attiva per dire che è stato un altro è un unicum nel nostro sistema giudiziario", afferma l'avvocato. E conclude: "Non è necessario che esca Stasi ed entri Sempio in automatico".