Garlasco, l'ex pm Mario Venditti: "Quello che ho subito in questi mesi è inenarrabile"

E continua: "Il problema di tutta questa vicenda è che si leggono e si ascoltano le cose come si vogliono ascoltare. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Io ho detto una cosa molto precisa. Ho detto che io sono stato autore di due richieste di archiviazione, tutte e due accolte dal gip di Pavia. La prima riguardava la denuncia della madre di Stasi sulle indagini svolte da quell'agenzia investigativa privata, quell'indagine nella quale io e la mia collega Giulia Pezzino abbiamo redatto la richiesta di archiviazione, accolta dal gip Lambertucci. E questo avveniva nel marzo del 2017. Dopo due mesi, a maggio, arrivano i carabinieri di Milano, con una loro nota, con una loro relazione, in cui mi chiedono di riaprire le indagini su quegli stessi elementi che erano stati oggetto della prima richiesta di archiviazione e che io e la collega Pezzino avevamo rigettato. Io dico su questa seconda richiesta di riapertura delle indagini: me ne sono già occupato. Ho richiamato la richiesta di archiviazione che avevo fatto un mese, due mesi prima. Ho ribadito la richiesta di archiviazione per la seconda volta e il gip di Pavia, un altro gip, Villani, non Lambertucci, ha accolto la cosa. Questa qui che ho deciso, diciamo, in 21 secondi è solo perché avevo già studiato le carte e già sapevo di che cosa si trattasse".