Delitto di Garlasco, archiviata la posizione di Mario Venditti | L'ex pm era accusato di corruzione per favorire Andrea Sempio

È stata archiviata la posizione di Mario Venditti in uno dei nuovi risolvi dell'indagine sul delitto di Garlasco. Lo ha deciso il gip del tribunale di Brescia, che ha accolto la richiesta dei magistrati. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di corruzione, in particolare id aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione dell'attuale indagato Andrea Sempio le prime volte che fece capolino nelle indagini, nel 2017. Ad anticipare la notizia è stato Milo Infante durante il suo programma Ore 11 su Rete4.