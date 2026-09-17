Delitto di Garlasco, archiviata la posizione di Mario Venditti | L'ex pm era accusato di corruzione per favorire Andrea Sempio
Il gip accoglie la richiesta dei magistrati: cade l'accusa contro l'ex procuratore aggiunto. Ma l'ipotesi di reato resta in piedi per altri indagati
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È stata archiviata la posizione di Mario Venditti in uno dei nuovi risolvi dell'indagine sul delitto di Garlasco. Lo ha deciso il gip del tribunale di Brescia, che ha accolto la richiesta dei magistrati. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di corruzione, in particolare id aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione dell'attuale indagato Andrea Sempio le prime volte che fece capolino nelle indagini, nel 2017. Ad anticipare la notizia è stato Milo Infante durante il suo programma Ore 11 su Rete4.
L'indagine continua: "Reato commesso da altri"
Che la posizione del principale indagato del filone sulla corruzione sia stata archiviata non significa, però, che l'inchiesta si sia conclusa in un nulla di fatto. Tutt'altro. Secondo quanto hanno riferito fonti di palazzo di giustizia di Brescia, "l'ipotesi di reato rimane intatta, ma riguarda altre persone". Dato che, con l'archiviazione di Venditti, è decaduta l'incompatibilità territoriale che aveva portato il fascicolo sul tavolo dei magistrati di Brescia, ora gli atti saranno trasferiti nuovamente a Pavia.