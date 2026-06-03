Garlasco, l'informativa: "Nessun elemento che avvalori la corruzione dell'ex pm Venditti"

Su Venditti non sarebbe emerso alcun elemento in merito alla corruzione per archiviare la posizione di Andrea Sempio. Si aggraverebbero invece le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all'epoca nella vicenda. I pm Donato Greco e Alessio Bernardi potrebbero a questo punto chiedere l'archiviazione di Venditti che farebbe venir meno anche l'articolo 11 e quindi il fatto che a indagare sulla vicenda debbano essere magistrati di Brescia per competenza su quelli del distretto milanese. L'inchiesta rischierebbe così di tornare a Pavia non essendoci più magistrati pavesi coinvolto.