Garlasco, la psichiatra Lorettu: "La perizia 19 anni dopo? Non facile ma può chiarire molto. Ecco cosa gli chiederei"

Lei cosa gli chiederebbe?

"Si possono adottare diverse metodologie. Si fanno colloqui clinici e si valuta la storia, sia personale sia familiare, sia lavorativa sia sociale, dell'individuo. La prima domanda che farei è: come stava vent'anni fa? Ha avuto bisogno di ricorrere a uno specialista? Di assumere farmaci? Quali farmaci prendeva?"