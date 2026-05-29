Garlasco, il legale di Andrea Sempio: "Valuteremo se e quando farlo sottoporre alla perizia"

Nella puntata del 28 maggio di "Dritto e rovescio" l'avvocato Liborio Cataliotti ha commentato la richiesta di perizia psicologica disposta dalla Procura di Pavia nei confronti del suo assistito, Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 2007. "Non gli si può imporre la perizia, valuteremo noi del team difensivo se e quando farlo sottoporre", ha detto il legale.