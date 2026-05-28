Negli atti compare anche il riferimento a una possibile strategia alternativa per discutere questioni delicate lontano da microfoni e dispositivi di ascolto. In una telefonata del 10 aprile 2025, Giuseppe Sempio avrebbe proposto al figlio Andrea di incontrarsi in una zona privata destinata alla caccia, chiamata "Crivellina". L'obiettivo, secondo gli investigatori, sarebbe stato quello di sottrarsi a eventuali controlli ambientali. "Così siamo fuori e non seguono qua" avrebbe detto il padre durante la conversazione. Andrea Sempio, tuttavia, avrebbe mostrato prudenza, rispondendo che spostarsi troppo avrebbe potuto destare ulteriori sospetti. La località citata dagli inquirenti risulterebbe frequentata abitualmente dal padre di Andrea e tra i proprietari dell’area vi sarebbe anche Silvia Maria Sempio, zia paterna dell’indagato.