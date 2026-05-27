Garlasco, gli ex vicini di casa di Andrea Sempio a Voghera: "Sempre sulle sue, molto solitario"

A Voghera, gli ex vicini di casa tracciano un ritratto piuttosto uniforme di Andrea Sempio, nuovo indagato nell’ambito del delitto di Garlasco. All’inviato di "Mattino Cinque" raccontano di un giovane riservato, poco incline alla socialità e spesso isolato.
"Era un ragazzo tranquillo, si è sempre fatto gli affari suoi", spiega un coetaneo, sottolineando che non era semplice instaurare un rapporto con lui. "Stava sempre sulle sue", ribadisce, confermando l’impressione di una persona che preferiva mantenere le distanze.
A questa descrizione si aggiunge quella di un pensionato che, trascorrendo molto tempo in casa, aveva modo di osservare la quotidianità del vicinato: "L'ho sempre visto da solo", racconta, evidenziando come la solitudine fosse una costante nella vita del giovane.
Un’ulteriore testimonianza arriva da una donna di mezza età che abitava nelle vicinanze. Anche lei conferma l’immagine di un ragazzo estremamente riservato: "Non è mai venuto qui nessuno, solo la madre e il padre», afferma. E aggiunge: "Molto solitario, non l'ho mai visto in compagnia".
Le parole dei vicini delineano così un quadro coerente: quello di un giovane che viveva in modo appartato, senza frequentazioni evidenti e con pochissimi contatti sociali.