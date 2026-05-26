Elezioni amministrative, dai flop dell'avvocato Lovati e di Rocco Casalino al trionfo della nipote di Totò Cuffaro: le curiosità dalle urne

Pedesina, alle pendici delle Orobie occidentali in Val Gerola, è uno dei comuni meno abitati d'Italia, con appena 44 elettori. Eppure al voto di domenica e lunedì si sono presentate tre liste, con ventiquattro candidati consiglieri in totale. Non c'è stato un solo comizio, né manifesti per le strade. I tre candidati sindaco erano figure locali: Valentino Maxenti, già sindaco per due mandati dal 2009 al 2019; Giorgio Tarabini, figlio di Teodoro che ha retto il paese per trent'anni; e Mirko Gusmeroli, imprenditore edile alla prima esperienza politica, candidatosi dopo essersi accorto, durante i lavori di sgombero neve, che nessuno rispondeva quando c'era un problema. A spuntarla, con il 54,55% dei voti, è stato proprio Maxenti: un ritorno al municipio per il vecchio primo cittadino, che torna a guidare Pedesina dopo un'interruzione di sei anni.