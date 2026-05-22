Varese, impiegata neomamma si addormenta sul divano e viene licenziata: giudice annulla il provvedimento

A Varese è finita in tribunale la querelle tra un'impiegata e l'azienda dove lavorava a Varese. La donna, da poco diventata mamma, era stata pizzicata dai suoi superiori addormentata su un divano negli ambienti della ditta. La donna è stata licenziata. A tre anni di distanza il provvedimento è stato revocato dal giudice. Alla donna è stato riconosciuto il risarcimento e il Tfr.