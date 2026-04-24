Meta pronta al maxi licenziamento, 8mila dipendenti saranno lasciati a casa

Tra le principali ragioni che hanno spinto Meta a optare per una riduzione così drastica di organico c'è l'aumento vertiginoso della spesa in altri settori. In particolare quello dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, settore in cui Meta è consapevole di avere terreno da recuperare. Solo quest'anno la società di Facebook spenderà 135 miliardi di dollari per l'IA, una cifra pari a quella spesa mettendo insieme i tre anni precedenti. Lo stesso Zuckerberg in tempi non sospetti aveva preannunciato questo "spostamento degli investimenti", sottolineando quanto fossero "più produttivi" i lavoratori che facevano ampio ricorso a strumenti di IA: "Una sola persona adesso è in grado di portare a termine progetti che in precedenza avrebbero richiesto un team numeroso. Penso che il 2026 sarà l'anno in cui l'IA inizierà a cambiare radicalmente il nostro modo di lavorare".