Nuove misure in vigore su Instagram per ridurre l'esposizione a contenuti considerati inappropriati, attraverso un sistema più rigido di classificazione e controllo, dedicato agli utenti tra i 13 e i 18 anni. Il cambiamento riguarda in particolare la gestione dei contenuti visibili, le interazioni tra account e persino le risposte generate dall'intelligenza artificiale. La novità principale è l'estensione a livello globale della classificazione "13+", già sperimentata in alcuni Paesi nei mesi scorsi. Il meccanismo richiama quello utilizzato nel cinema o nei servizi di streaming: i contenuti vengono automaticamente filtrati in base all'età dell'utente.