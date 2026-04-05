Social media e minori: il governo Meloni è pronto. Allo studio, misure per "impedire l’accesso a socialnetwork e piattaforme di condivisione video ai minori di età inferiore ai 15 anni". E' quanto si legge nell’articolo 7, comma 2, del disegno di legge licenziato dopo il vertice a Palazzo Chigi, organizzato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano con i ministri dell'Istruzione Giuseppe Valditara, degli Affari europei, Pnrr e Coesione Tommaso Foti, della Famiglia Eugenia Roccella e il sottosegretario alla presidenza con delega all'Innovazione tecnologica Alessio Butti, la viceministra al Lavoro Teresa Bellucci e rappresentanti del Mimit.