Francia, social network vietati agli under 15: la Camera approva il disegno di legge

Dopo il sì dell'Assemblea Nazionale, il presidente Emmanuel Macron ha sottolineato come si tratti di una misura fondamentale per tutelare la salute dei giovani cittadini. "L'obiettivo - scrive il capo dell'Eliseo sul suo account X - è che entro il primo settembre i nostri bambini e adolescenti saranno finalmente protetti". Inoltre, sottolinea come "il cervello dei nostri figli non è in vendita. Né alle piattaforme americane, né cinesi".