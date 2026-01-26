Francia, le ferrovie promuovono una business class vietata ai bambini: è polemica

Dopo le prime critiche, la compagnia ferroviaria ha cercato di fare dietrofront, intervenendo su quello che può sembrare un errore di comunicazione. La prima formulazione apparsa sul sito recita che la nuova offerta vuole garantire "il massimo comfort a bordo nello spazio dedicato, i bambini non sono ammessi". Poi, un primo tentativo di rimediare, cambiando in "lo spazio Optimum Plus è accessibile a partire dai 12 anni".



Questo non è però bastato a placare gli animi: dopo le controversie nate dall'opzione "no kids", la menzione è definitivamente scomparsa, ma gli under 12 restano non ammessi. Quello che resta è "uno spazio tranquillo e dedicato a bordo", come si legge dal sito. La compagnia ferroviaria si è poi giustificata precisando che la nuova offerta riguarda solo l'8% dei posti disponibili, prenotabili esclusivamente per i viaggi effettuati durante i giorni feriali. "Significa che il 92% dei posti è disponibile per tutti dal lunedì al venerdì, e il 100% nel weekend. Le offerte destinate ai più piccoli - spiega Sncf - non sono disponibili per la classe Optimum Plus e non lo erano già da anni nella nostra precedente offerta Business Première, senza che ciò suscitasse riscontri negativi". Spiegazione che, però, non convinto gli utenti sui social nè tantomeno le istituzioni.