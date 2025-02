Sicurezza sui treni, arriva il controllore con la bodycam

In Emilia-Romagna, per la prima volta, intanto, da marzo 2024, trenta capitreno di Trenitalia Tper, su base volontaria, hanno indossato la bodycam per testare per circa sei mesi l'efficacia e la facilità di utilizzo della nuova strumentazione, sui treni su cui erano di turno. "Superata questa prima fase, le bodycam saranno disponibili per tutti i capitreno e il personale di assistenza alla clientela di Trenitalia Tper (circa 480 persone) che ne faranno richiesta", aveva anticipato al lancio dell'iniziativa l'assessore regionale alla Mobilità e Trasporti, Andrea Corsini.



In queste ore, come anticipa La Repubblica, decine di telecamere sono distribuite al personale di FS Security, società del Gruppo FS Italiane dedicata a garantire livelli sempre più elevati di protezione in tutte le aree ferroviarie, sia per i passeggeri sia per i dipendenti, operando in stretto coordinamento con le forze dell'ordine. Proprio FS Security ha il compito di "proteggere" i lavoratori del gruppo FS, i passeggeri e i beni aziendali. Saranno costoro a salire sui treni con le bodycam e a scortare i capitreno dei treni regionali, nelle tratte e negli orari più a rischio.