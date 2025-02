"Abbassi la suoneria": capotreno aggredito e picchiato a bordo

L'ennesimo episodio di violenza a bordo di un treno si è scatenato nei pressi della stazione di Mestre dove il Frecciarossa 9724 era appena ripartito in direzione Milano. Una semplice richiesta del capotreno, quella di abbassare il volume della suoneria del telefono, è stata la miccia che ha innescato la reazione violenta di un passeggero che lo ha aggredito colpendolo a pugni. Secondo quanto riportato dal Corriere del Veneto, dopo la segnalazione di alcuni passeggeri, che si sarebbero lamentati per il volume troppo alto del cellulare, il capotreno è intervenuto per chiedere all'uomo di regolarla. Il caposervizio, notando che le difficoltà del collega, è intervenuto, ma anche lui è stato aggredito dall'uomo, poi fermato dalla polizia.