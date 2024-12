Savona, capotreno aggredita da madre e figlia senza biglietto

Quella di Finale Ligure è soltanto l'ultima di una serie di aggressioni ai danni del personale viaggiante delle ferrovie, avvenute in particolare in Liguria. Esattamente un mese fa, il 4 novembre, un capotreno era stato accoltellato presso la stazione di Rivarolo (Genova) su un treno regionale diretto da Genova a Busalla. Ad agosto un'altra capotreno era stata aggredita da tre passeggeri senza biglietto a bordo di un treno regionale in viaggio da Savona a Torino Porta Nuova.