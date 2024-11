Genova, il capotreno: "Appena guarirò, tornerò al lavoro" | La moglie: "La violenza deve finire"

Il diverbio era nato mentre Ventura, in servizio sulla linea Genova-Busalla, controllava i biglietti sul treno. Incappa in due ragazzi, un 21enne e una 16enne. Non hanno il ticket, "e non lo volevano neanche pagare". Il controllore chiede di saldare il minimo, per non fargli pagare una multa salata. Al diniego dei due nasce un diverbio nel quale l'uomo riceve dalla ragazza insulti, sputi, calci e schiaffi. Anche una passeggera si prende uno sputo per essere intervenuta a difenderlo. A quel punto interviene anche il 21enne che prima lo colpisce con una testata, poi con 3 coltellate. Poi la paura, la corsa in ospedale, l'arrivo dei carabinieri che fermano i due. "Sono sempre rimasto cosciente - continua Rosario - a me non era mai successo. A volte ti senti un numero ma in questo caso mi sono stati vicino, azienda e colleghi".