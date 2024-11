Genova, capotreno accoltellato durante il controllo dei biglietti

Un capotreno è rimasto ferito dopo essere stato accoltellato su un convoglio regionale in viaggio tra Genova e Busalla. L'aggressione sarebbe avvenuta, all'altezza della stazione ferroviaria di Rivarolo, durante un controllo dei biglietti. L'uomo, un 40enne, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Genova, con due ferite al fianco che non hanno raggiunto organi vitali.