Biglietti dei treni come quelli degli aerei: prima compri meno paghi

Il costo dei biglietti non sarà più fisso solo in base alle tariffe standard e alle offerte, ma varierà in base alla legge del mercato: più alta è la domanda, più alto sarà il prezzo. Ecco perché comprarlo prima può far risparmiare a prescindere da che si scelga l'economy o la business class. A stabilire i prezzi ci sarà un algoritmo ma Trenitalia rassicura: ci sarà un tetto massimo al prezzo per evitare prezzi folli come accade per i voli per Natale o Ferragosto. Il nuovo sistema non riguarderà tutti i treni: regionali e intercity restano fuori dalle nuove regole.