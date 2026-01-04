Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
La rivoluzione del "prezzo dinamico"

Biglietti dei treni come quelli degli aerei: prima compri meno paghi

Il sistema è entrato in vigore dal primo gennaio 2026, la tariffa cambia in base alla domanda: è la rivoluzione del "prezzo dinamico"

04 Gen 2026 - 16:28
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Prima compri meno paghi. Per i biglietti dei treni varrà la regola di quelli degli aerei. La rivoluzione del prezzo dinamico è arrivata con il primo gennaio del 2026. Riguarderà tutte le frecce, cioè i treni ad alta velocità di Trenitalia. 

L'algoritmo che decide i prezzi: domanda alta, prezzo alto

 Il costo dei biglietti non sarà più fisso solo in base alle tariffe standard e alle offerte, ma varierà in base alla legge del mercato: più alta è la domanda, più alto sarà il prezzo. Ecco perché comprarlo prima può far risparmiare a prescindere da che si scelga l'economy o la business class. A stabilire i prezzi ci sarà un algoritmo ma Trenitalia rassicura: ci sarà un tetto massimo al prezzo per evitare prezzi folli come accade per i voli per Natale o Ferragosto. Il nuovo sistema non riguarderà tutti i treni: regionali e intercity restano fuori dalle nuove regole. 

Leggi anche

Treni notturni in declino: perché stanno scomparendo in Europa e in Italia

Treni, arriva il piano per l'alta velocità Ue entro il 2040

Obiettivo: riempire i treni

 L'obiettivo di Trenitalia è quello di riempire i vagoni delle frecce anche nei giorni e nelle fasce orarie che presentano più spazi vuoi. In gergo si dice aumentare il tasso di riempimento che, sul fronte economico, significa massimizzare i ricavi. 

treni

Sullo stesso tema