Caro voli, Antitrust avvia confronto con la Commissione Ue

Serve "maggiore trasparenza sugli algoritmi di prezzo nel trasporto aereo passeggeri per le rotte da e per Sicilia e Sardegna". Per questo, "anche a seguito delle osservazioni ricevute dalle compagnie aeree dopo la pubblicazione del Rapporto Preliminare, l'Antitrust ha avviato un confronto con la Commissione europea". È quanto si legge in una nota dell'Autorità che ha avviato sul tema un'indagine conoscitiva. Il confronto intende verificare "le iniziative da adottare, nell'ambito dei propri poteri, in modo da agevolare la comparabilità delle tariffe aeree e migliorare così il funzionamento concorrenziale dei mercati interessati".