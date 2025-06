Caos voli, chi ha diritto ai rimborsi | Ecco come richiederli

Per cominciare, anche in circostanze eccezionali come quelle vissute sabato 28 giugno, se il volo viene cancellato o accumula un ritardo prolungato, la compagnia aerea deve necessariamente garantire assistenza ai passeggeri, anche ma non solo sotto forma di pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa. A normarlo è il Regolamento Ce 261/2004, che nello specifico chiarisce come rientri negli obblighi della compagnia provvedere anche a sistemazione in hotel (se necessario, con trasferimento dall’aeroporto e ritorno) e due chiamate telefoniche, fax o email gratuite.