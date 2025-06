Bali, voli cancellati per l’eruzione del vulcano Lewotobi Laki-Laki

Numerose sono le compagnie aeree che per motivi di sicurezza hanno modificato la programmazione dei voli da e per Bali. Secondo il sito web dell’aeroporto internazionale di Bali, Air India, la TigerAir di Singapore e la Juneyao Airlines della Cina hanno cancellato voli. Sono state soppresse anche molte tratte nazionali AirAsia in partenza per Labuan Bajo, sull’isola di Flores. “Ngurah Rai (l’aeroporto di Bali) è ancora operativo normalmente, ma dipende dal programma dei voli. Alcuni sono stati cancellati a causa del vulcano. Dipende dalla rotta e dalla compagnia aerea”, ha detto un operatore del servizio clienti dell’aeroporto. Air New Zealand ha cancellato due voli tra Bali e Auckland, affermando che “continuerà a monitorare attentamente” la nube di cenere vulcanica. “La sicurezza è sempre la nostra priorità e opereremo voli da e per Denpasar solo quando sarà sicuro volare”, ha dichiarato la compagnia aerea. Virgin Australia ha confermato la cancellazione di alcuni voli tra Brisbane, Melbourne e Bali proprio a causa dell’eruzione. Anche Jestar ha soppresso alcuni voli in partenza dall’Australia e diretti a Bali, mentre Quantas ha affermato di stare “monitorando attentamente” la situazione.