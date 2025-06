Caos voli nel Nord Ovest, come funziona la sala radar andata in tilt e perché è importante

Dal punto di vista tecnico, la sala radar svolge quattro funzioni principali. La prima è il monitoraggio del traffico aereo: tramite il sistema E-Net riceve e trasmette dati sui voli in tempo reale, controllando i movimenti degli aerei in quota e a terra negli aeroporti principali del Nord Ovest, come Milano Malpensa, Linate, Bergamo Orio al Serio, Torino Caselle e Genova. Un'altra funzione riguarda la gestione dei piani di volo, la quale garantisce che gli aerei seguano rotte sicure e ottimizzate, evitando conflitti e rispettando le normative europee. Una terza funzione fondamentale riguarda la comunicazione, che facilita lo scambio di informazioni cruciali, come bollettini meteo e messaggi tra le cabine di pilotaggio e i centri di controllo, collegando aeroporti, centri radar esteri e altre infrastrutture. Infine la sicurezza: la sala radar di Milano assicura la separazione tra gli aerei in volo, prevenendo collisioni e garantendo la sicurezza dello spazio aereo.