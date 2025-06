Caos voli nel Nord Ovest, guasto a un radar Enav: traffico aereo bloccato

Un guasto a un radar dell'Enav ha causato un blocco del traffico aereo nel Nord Ovest. Secondo l'Associazione Aeroporti Lombardi, è andato in tilt un radar che gestisce l'Acc (Area Control Center) di tutta l'area nord-occidentale della Penisola, bloccando i voli in partenza e in arrivo in scali di primo piano come Orio al Serio, Linate, Malpensa, Genova e Torino. "Forti disagi probabili almeno fino a domenica, sono già in corso deviazioni di aerei".