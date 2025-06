Piloti del B-2 in volo per 40 ore: ecco come affrontano odori e bisogni fisiologici

Durante le missioni a bordo del B-2, i piloti consumano esclusivamente MRE, acronimo di "Meal Ready to Eat". Si tratta di razioni individuali preconfezionate, concepite per fornire l’apporto calorico necessario in ambienti privi di cucina. Ogni confezione contiene un piatto principale (come chili con carne, spaghetti alla bolognese o pollo con riso), contorni, snack, dolci, bevande in polvere e un riscaldatore chimico autonomo. L'aeronautica americana fornisce MRE pensati anche per missioni a lungo raggio: ad alto contenuto calorico, con fibre ridotte per limitare l’urgenza di evacuare. Alcune varianti sono volutamente “costipanti”, proprio per ridurre i bisogni fisiologici durante voli lunghi e difficilmente interrotti. Tuttavia, questi pasti possono causare gonfiore, flatulenze o, in alcuni casi, l’effetto opposto. Un equilibrio delicato che rende ogni boccone parte di una strategia di sopravvivenza.