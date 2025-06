Trump bombarda i siti nucleari dell'Iran: ecco cosa sappiamo

Secondo fonti ufficiali, l'attacco è avvenuto nelle prime ore di domenica e ha colpito tre dei principali impianti nucleari iraniani. Il bersaglio principale è stato il sito sotterraneo di Fordoww, scavato all'interno di una montagna nella provincia di Qom. Per colpirlo, gli Stati Uniti hanno impiegato per la prima volta in combattimento la GBU-57, una bomba da 13.600 kg progettata per distruggere installazioni sotterranee come quella di Fordow. Anche Natanz, noto centro di arricchimento dell'uranio a sud-est di Teheran, è stato colpito. L'impianto aveva già subito danneggiamenti in precedenti attacchi attribuiti a Israele. Infine, è stato bombardato il centro nucleare di Isfahan, sede di laboratori e impianti di produzione legati al ciclo del combustibile nucleare. La Atomic Energy Organization of Iran ha confermato i raid su tutti e tre i siti, specificando che le strutture hanno subito danni, ma senza fornire ulteriori dettagli sulle conseguenze ambientali o radiologiche.