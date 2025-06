Come funziona la GBU-57, l’unica bomba trasportata dai B-2 capace di distruggere il nucleare iraniano

La GBU-57 è pensata per colpire obiettivi inaccessibili ad altri tipi di bombe. I dati disponibili stimano che possa penetrare fino a 60 metri di roccia o cemento armato prima di esplodere. Questa capacità è cruciale per colpire bunker sepolti in profondità o strutture costruite sotto montagne, come accade per alcune centrali nucleari iraniane. Nonostante queste caratteristiche, la distruzione completa di una struttura come Fordow non è garantita da un solo attacco: servirebbero più bombe o attacchi combinati.