Telefonata Trump-Netanyahu | Il presidente Usa valuta di entrare in guerra e all'Iran dice: "Urge resa incondizionata, sappiamo dov'è Khamenei" | Nuovo lancio di missili contro Israele, uditi forti boati

Il conflitto in Medioriente è giunta al giorno 621. Donald Trump sui social: "Abbiamo il controllo totale dei cieli iraniani". E poi avverte Khamenei: "Sappiamo dove si nasconde, per ora non lo uccideremo ma la pazienza si sta esaurendo: si arrenda senza condizioni". Il presidente Usa, dopo essersi recato nella Situation Room con il team di Sicurezza nazionale, ha avuto un colloquio telefonico con Netanyahu. Intanto Mosca lancia l'allarme: "I raid di Israele spingono il mondo verso un disastro nucleare. Israele rinsavisca, fermi gli attacchi sui siti nucleari". Secondo il New York Times, l'Iran sta preparando missili e altre apparecchiature militari per attaccare le basi americani in Medioriente qualora gli Stati Uniti si unissero alla guerra di Israele. E ancora: Teheran potrebbe piazzare mine nello Stretto di Hormuz per bloccare le navi da guerra americane nel Golfo Persico. Tajani a "E' sempre Cartabianca" su Rete 4: "Per l'Aiea, l'agenzia nucleare presieduta da Grossi, l'Iran ha superato la linea rossa, cioè stava andando in tempi rapidi verso la costruzione della bomba atomica". Forti boati sono stati uditi in tarda serata a Tel Aviv dopo le sirene di allarme scattate per il lancio di missili dall'Iran. Alcuni di questi sono caduti nell'area di Gerusalemme e nel centro di Israele.