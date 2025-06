Perché Israele ha attaccato l'Iran e come ci siamo arrivati

Che il programma nucleare iraniano fosse la minaccia principale per la stabilità della regione e gli equilibri del pianeta, su Tgcom24 lo avevamo anticipato più di un anno fa. Nessuno è capace di stabilire con assoluta precisione quanto l'Iran sia vicino a ottenere la bomba atomica. L'equazione è semplice: Israele ce l'ha, l'Iran non si sa. Non si sa perché Teheran non fa più parte dell'accordo sul nucleare del 2015 stracciato da Donald Trump e non si sente dunque obbligato a dichiarare lo stato della propria capacità nucleare. Lo Stato ebraico ora però afferma che la Repubblica Islamica ha arricchito l'uranio in quantità sufficiente a produrre 15 bombe nucleari. Sulla base di questa considerazione, Tel Aviv ha lanciato l'operazione "Rising Lion" contro Teheran, annunciando di voler colpire anche gli altri siti atomici persiani. Lo scopo non sarebbe dunque quello di costringere l'Iran al cambio di regime, tra l'altro da mesi nell'aria a causa di profonde fratture socio-politiche interne al Paese e ai vertici della Repubblica Islamica. Secondo diversi analisti, in questo senso Israele avrebbe anzi perso l'occasione per rovesciare il governo degli ayatollah. Se avesse lanciato un attacco più preciso, colpendo i funzionari del regime senza vittime civili, avrebbe forse avuto l'occasione per indurre la popolazione alla rivoluzione. Invece le bombe israeliane sono cadute anche su edifici e infrastrutture civili, inclusi aeroporti.