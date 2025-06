In parallelo, squadre di comando del Mossad hanno piazzato sistemi di lancio per munizioni guidate di precisione in aree aperte nei pressi di battere antiaeree (Sam) nel centro dell'Iran. Le armi, rimaste in stato di attesa fino all'inizio dell'operazione, sono state attivate in simultanea per colpire con "notevole precisione" obiettivi predefiniti. Si tratta, secondo fonti della sicurezza israeliana citate dai media ebraici, di "un'operazione chirurgica condotta con pensiero innovativo, pianificazione audace e impiego di tecnologie avanzate, forze speciali e agenti sul campo capaci di sfuggire completamente all'intelligence iraniana".