La sua ascesa non è passata inosservata alle cancellerie occidentali. Nel settembre 2022, Stati Uniti e Canada lo hanno inserito nelle liste sanzionatorie per il suo ruolo nella repressione interna e per il coinvolgimento nel programma missilistico. All’interno dell’Iran, invece, Bagheri è celebrato come un eroe nazionale. Ha ricevuto per tre volte l’Ordine di Fath e l’Ordine di Nasr, massimi riconoscimenti militari per meriti operativi e contributi strategici. Il suo nome è oggi sinonimo di continuità militare, deterrenza e controllo regionale.