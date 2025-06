Teheran, uccisi due scienziati nucleari nei raid israeliani: chi erano Tehranchi e Abbasi

Due nomi poco noti al grande pubblico, ma fondamentali per l’Iran: Mohammad Tehranchi e Fereydoon Abbasi‑Davani. Entrambi scienziati, entrambi legati al programma nucleare. Entrambi uccisi a Teheran nei raid israeliani del 13 giugno. La notizia arriva tra esplosioni notturne e blackout di informazioni. Ma i dettagli emergono, e sono pesanti: Israele ha colpito al cuore, puntando non solo alle strutture, ma alle menti. L'operazione militare lanciata da Israele non aveva come obiettivo colpire i siti nucleari. In parallelo il Mossad ha compiuto diversi blitz a Teheran e in altre città per eliminare militari e scienziati.