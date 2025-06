Ucciso Hossein Salami a Teheran: blitz del Mossad contro il capo delle Guardie iraniane

L’eliminazione di Salami scuote l’establishment militare iraniano. Mentre l’IRGC promette continuità nella leadership, resta aperta la questione della successione. Le autorità parlano di “risposta inaspettata e distruttiva”, anche se per ora invitano alla calma. Sul piano regionale, si teme una nuova spirale di escalation: i negoziati sul nucleare in Oman sono già in stallo, e i rapporti con Israele sono ai minimi storici. Gli alleati iraniani in Libano e Siria osservano con attenzione gli sviluppi. L’intera regione resta in allerta. L’aviazione israeliana è stata posta in stato operativo elevato, mentre l’Iran rafforza la presenza militare nel Golfo. Washington ha escluso un coinvolgimento diretto, ma ha ribadito il diritto di Israele alla difesa.