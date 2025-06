L'Onu approva la risoluzione per il cessate fuoco a Gaza e l'accesso agli aiuti | L'allerta Usa: Israele pronto ad attaccare siti nucleari in Iran

La guerra in Medioriente tra Israele e Hamas e che coinvolge Libano, Siria, Iran e Yemen, è giunta al giorno 616. Gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno votato a stragrande maggioranza per chiedere un cessate il fuoco immediato a Gaza, il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas e l'accesso senza restrizioni per la consegna di cibo disperatamente necessario a due milioni di palestinesi. Sale, intanto, la tensione tra Israele e Iran dopo le indiscrezioni partite dai media americani su un possibile attacco da parte dell'Idf. A essere presi di mira sarebbero i siti nucleari di Teheran. L'Iran ha detto di essere stato avvisato da un Paese "amico". E Donald Trump ha annunciato di aver ordinato il ritiro di tutto il personale statunitense da alcuni Paesi del Medioriente perché la regione è "un posto pericoloso" e ha avvertito Israele: "Non deve farlo".