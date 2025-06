Israele lancia l’operazione "Leone crescente" e bombarda l’Iran: colpiti siti nucleari, decapitati vertici militari e scientifici

Secondo numerosi analisti militari e diplomatici, l’operazione israeliana appare più come una dimostrazione di forza che un tentativo di eliminare completamente il potenziale nucleare iraniano. I siti come Fordow, altamente protetti e localizzati in profondità, richiederebbero l’uso di armi bunker buster di ultima generazione per essere distrutti. Questo limita in parte l'efficacia a lungo termine dell'operazione dal punto di vista puramente militare. Tuttavia, esperti strategici sottolineano che la portata e la precisione dell’offensiva rappresentano un segnale inequivocabile non solo per Teheran, ma anche per gli attori globali coinvolti nei negoziati sul nucleare. Israele intende ribadire che non accetterà mai un’Iran dotato di armi atomiche e che è disposta ad agire unilateralmente per evitarlo.