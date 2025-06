Petrolio alle stelle dopo l'attacco israeliano: Brent verso i 75 dollari il barile ma potrebbe arrivare a 150

Gli scenari prospettati dagli analisti disegnano un quadro preoccupante. In settimana JP Morgan Chase ha avvertito che, in uno scenario estremo in Medio Oriente, i prezzi potrebbero toccare i 130 dollari al barile. Se dovessero essere colpiti gli asset iraniani di trasporto e produzione, potrebbero essere a rischio fino a 1,7 milioni di barili al giorno. In questo caso, secondo le stime di Ing, il Brent potrebbe arrivare a 80 dollari, stabilizzandosi probabilmente intorno a 75.