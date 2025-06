Ricchezza record ma in mano a sempre meno persone: cosa succede al risparmio degli italiani

Gli esperti evidenziano come questo scenario presenti criticità significative per la coesione sociale. Una società che teme che il futuro possa essere peggiore del presente tende a cautelarsi risparmiando, e se dovesse effettivamente arrivare una crisi economica, questo risparmio verrebbe poi almeno in parte utilizzato. Tuttavia, l'aumento della ricchezza netta attraverso i mercati finanziari implica un incremento della disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza, perché la presenza nei portafogli di azioni, obbligazioni e fondi tende a essere maggiore man mano che crescono i patrimoni e i redditi.



Anche la maggiore propensione al risparmio rischia di accentuare le disparità: la capacità di mettere denaro da parte sale all'aumentare del reddito. In questo scenario, l'Italia rischia di accrescere la disuguaglianza di ricchezza, oggi già elevata secondo diverse analisi economiche.