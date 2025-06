La Bce taglia i tassi di interesse di 25 punti base | Sul Pil 2025: "Con l'escalation dei dazi andrà peggio"

Il taglio dei tassi di interesse deciso dalla Banca Centrale Europea, pari a 0,25 punti percentuali, comporta un effetto diretto sulle tasche degli italiani. Secondo le stime del Codacons, il risparmio medio mensile sulle rate dei mutui a tasso variabile si attesta tra i 13 e i 30 euro, a seconda della durata e dell’importo del finanziamento. Per chi ha acceso un mutuo ventennale compreso tra 100mila e 200mila euro per l’acquisto della prima casa, la riduzione della rata mensile si traduce in un alleggerimento compreso tra i 13 e i 27 euro, con un risparmio annuo che oscilla da 156 a 324 euro. Ancora più vantaggiosa la situazione per chi ha optato per un mutuo trentennale: in questo caso, la rata si alleggerisce mediamente tra i 15 e i 30 euro al mese, con un beneficio annuo compreso tra 180 e 360 euro.