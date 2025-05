Dazi e tensioni sui mercati, Bce: "Eccezionale incertezza, notevoli rischi sul Pil"

Dagli ultimi contatti della Bce con le società non finanziarie dell'area, avvenuti a metà marzo 2025, prima degli annunci statunitensi sui dazi, è emerso un graduale miglioramento dell'attività a partire dal secondo trimestre e, in particolare, una ripresa nel settore industriale. Tuttavia, sottolinea ancora la Bce, "l'annuncio statunitense del 2 aprile relativo ai dazi reciproci, unitamente alla potenziale intensificazione delle tensioni commerciali, rappresentano un'ulteriore fonte di rischio per le imprese e per le prospettive dell'area dell'Euro".