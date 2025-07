Un colosso dell’industria alimentare da Bari al resto d'Italia

Ma il vero motore di Ladisa non sono solo i numeri, bensì la visione. Fare impresa oggi significa affrontare sfide complesse: dal caro energia alla gestione delle risorse umane, passando per la carenza di competenze nel settore. Proprio per questo il gruppo ha scelto di investire in formazione, ricerca e filiere corte, valorizzando le produzioni a chilometro zero e collaborazioni con istituzioni e università.