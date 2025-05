Patuelli (Abi): "Disinnescare i dazi o rischiamo una nuova recessione mondiale"

Per il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, "occorre disinnescare i rischi di strategie protezionistiche e di nuovi dazi, che sono misure vecchie quanto il mondo, che penalizzano libero mercato e crescite economiche e sociali". "Viviamo una fase assolutamente inedita di grandi incertezze e tensioni internazionali e di troppo alti costi energetici soprattutto per imprese e famiglie italiane", ha spiegato in audizione al Senato presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, avvertendo che si rischia "una nuova recessione in gran parte del mondo". "Se si sviluppassero guerre commerciali - ha sottolineato Patuelli - le banche potrebbero fortemente soffrirne, aumenterebbero le incertezze per gli investimenti e complessivamente per le imprese".