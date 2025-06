Christine Lagarde: tra gaffe, polemiche e un rapporto difficile con i mercati

Oltre alle sue capacità professionali, Lagarde è diventata un'icona di stile riconoscibile in tutto il mondo. Il suo look sempre impeccabile - caratterizzato da tailleur sartoriali, capelli argento tagliati corti e soprattutto i suoi celebri foulard colorati - è diventato un marchio di fabbrica, in un mondo - quello della finanza - dominato dagli uomini e da un dress code ripetitivo e austero. Con i suoi accessori, in particolare sciarpe e spille, ha spesso comunicato messaggi simbolici: dalla spilla con il simbolo del festival irlandese Rose of Tralee indossata a Dublino per celebrare l'identità locale, ai foulard dai colori energici come rosso e giallo per trasmettere determinazione e vitalità.