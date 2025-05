Torna il Btp Italia: cos'è, quando comprarlo e quanto rende

Il Btp Italia ha una durata di 7 anni e un rendimento fissato all'1,85% di cedola minima (la cedola definitiva sarà stabilita nella mattinata di venerdì 30 maggio e potrà essere confermata o rivista al rialzo, non al ribasso). È previsto un premio finale extra pari all'1% per chi lo acquista al momento del collocamento e lo tiene fino alla scadenza fissata per il 4 giugno del 2032. Le sottoscrizioni si aprono martedì 27 maggio e chiuderanno venerdì 30 maggio. Può essere sottoscritto da investitori privati fino al 29, salvo chiusura anticipata nel caso in cui la richiesta fosse molto alta. Il 30 maggio è riservato agli investitori istituzionali.