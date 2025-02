Boom di ordini per il "Btp a 15 anni", in attesa del "Btp Più"

La giornata del collocamento non è stata delle più brillanti per i titoli di Stato europei, con un generalizzato rialzo dei rendimenti dovuto a offerte di debito significative in Francia, Italia e Gran Bretagna, dove il Tesoro britannico ha stabilito un record piazzando 13 miliardi di sterline. In Italia, la curva dei rendimenti ha registrato un incremento, con un aumento di 10 punti base sui titoli a 30 anni e 9 punti base su quelli a 10 anni. Questo movimento è avvenuto in un clima di fiducia verso il prossimo taglio dei tassi da parte della Bce previsto per marzo, sebbene l'incertezza politica negli Stati Uniti, con il presidente della Fed Jay Powell che ha ribadito la mancanza di fretta nel tagliare i tassi, aggiunge un elemento di incognita.